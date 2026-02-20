Luciano Huck e Angélica aproveitam viagem longe da folia - Reprodução / Instagram

Luciano Huck e Angélica aproveitam viagem longe da foliaReprodução / Instagram

Publicado 20/02/2026 13:58

Rio - Longe dos desfiles e camarotes do Carnaval, Luciano Huck e Angélica optaram por dias tranquilos em família. O apresentador compartilhou nos Stories do Instagram um registro da mulher usando um biquíni prateado durante um momento de lazer à beira-mar e escreveu: "Minha rainha".

fotogaleria

Além da foto de Angélica, Luciano publicou uma imagem ao lado da apresentadora e da filha caçula do casal, Eva Huck, de 13 anos. Em outro clique, o comunicador apareceu carregando um carrinho de mão com itens de praia, como toalhas e guarda-sol. "Ainda sobre o Carnaval: nosso bloquinho", comentou. Já em uma imagem em um buggy ao lado da mulher, definiu a cena como "Nosso carro alegórico".Diferentemente de outros anos, o casal decidiu não acompanhar a folia na Sapucaí. Na década de 1990, Angélica desfilou diversas vezes como destaque da Mangueira. Anos depois, já casada com Luciano Huck, participou de um desfile da Beija-Flor em homenagem ao diretor Boni.