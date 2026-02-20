Luciano Huck e Angélica aproveitam viagem longe da foliaReprodução / Instagram
Além da foto de Angélica, Luciano publicou uma imagem ao lado da apresentadora e da filha caçula do casal, Eva Huck, de 13 anos. Em outro clique, o comunicador apareceu carregando um carrinho de mão com itens de praia, como toalhas e guarda-sol. "Ainda sobre o Carnaval: nosso bloquinho", comentou. Já em uma imagem em um buggy ao lado da mulher, definiu a cena como "Nosso carro alegórico".
Diferentemente de outros anos, o casal decidiu não acompanhar a folia na Sapucaí. Na década de 1990, Angélica desfilou diversas vezes como destaque da Mangueira. Anos depois, já casada com Luciano Huck, participou de um desfile da Beija-Flor em homenagem ao diretor Boni.
