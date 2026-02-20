Eduardo Costa e Mariana Polastreli - Reprodução / Instagram

Eduardo Costa e Mariana PolastreliReprodução / Instagram

Publicado 20/02/2026 10:57

Rio - Mulher de Eduardo Costa, Mariana Polastreli afirmou nos stories do Instagram, nesta quinta-feira (19), que não "trabalha fora de casa" por pedido do sertanejo. A empresária - que viajava a trabalho e tinha duas lojas físicas - falou sobre a mudança profissional a partir do início do relacionamento. Ela, ainda, ressaltou a importância da independência financeira da mulher.

"Durante muitos anos tive duas lojas físicas. Totalizando deu mais ou menos uns 10, 11 anos. Com a loja física, precisava sair todos os dias. [...] Eu viajava para comprar, fazia a curadoria de peças... Vendia pela internet, atendia (mesmo tendo vendedoras). Fazia publicações, era modelo, fazia gestão e absolutamente tudo. Eu trabalhava demais. E eu vou falar uma coisa para vocês, não ganhava dinheiro porque não tinha tempo para pensar", disse ela.

"Quando eu comecei a namorar o Eduardo, a primeira coisa que ele disse... a gente começou a namorar e eu tinha que ir para São Paulo para fazer compra para as lojas. Num dia específico, eu estava indo para São Paulo e ele falou: 'Olha, a gente não vai dar certo se você continuar nessa vida. Você tem que estar disposta a se reinventar. Para que a gente dê certo, você não vai mais poder fazer dessa forma. Não quero uma mulher que tenha que viajar e continuar a correria que você vive'", falou ela, relembrando a conversa com músico.



"Na hora que ele disse isso para mim, meu mundo caiu, desabou. Falei para ele: 'Minha fonte de renda é essa. Eu tenho as minhas contas para pagar. Não tenho como deixar de fazer isso do dia para noite'. Diferente de alguns homens, ele não falou: 'Você não vai fazer e se vira por aí'. E ele também não falou: 'Vou pagar as suas contas'. E nem eu, pela mulher que sou, diria para ele: 'Olha, tem que pagar meus cartões de crédito'. Eu peguei tudo aquilo que ele disse e adaptei à minha realidade. Fiz do limão uma limonada. Porque ele falou: 'Você vai ter que trabalhar de dentro de casa'".



Em seguida, Mariana falou que tomou a decisão por perceber que estava em outra fase. "Fui entender que estava em outra vida e em outro relacionamento, com uma pessoa pública, artista, cantor e que vive fora". Além disso, ressaltou que continuou buscando a independência financeira para não depender do dinheiro do marido. "Eu sempre falei que não queria depender de homem. Mulher não pode depender de homem, entre aspas. Financeiramente a mulher tem que ter o dinheiro e independência dela. Não me vejo nessa posição", comentou ela.

A empresária contou que o relacionamento foi rápido. "Como meu marido ficava muito tempo fora, se eu ficasse muito tempo fora, nosso relacionamento não daria certo. Até porque nós estávamos no início do relacionamento que exige dedicação, abdicação e convivência. Porque tudo nosso foi muito intenso. Começamos a namorar... nos encontramos num dia e casamos praticamente no mesmo dia. O relacionamento já é difícil quando você conhece a pessoa, imagina quando você não conhece. Porque nós não nos conhecíamos. Então, tive que abrir mão de algumas coisas, e ele abriu mão de outras. Dentro disso, precisei me reinventar dentro de casa. Aprendi que trabalhar fora era uma coisa que ele não aceitava".



"Aos poucos fui adaptando o meu trabalho dentro da minha casa. Comecei a fazer comprar online. Foi difícil? Muito. Comecei a fazer todas as minhas vendas externas dentro de casa. E comecei a fazer algo que não fazia: delegar. [...] Mantive minhas lojas físicas por um tempo - que não foi muito - de longe mesmo. Dentro disso, fui investindo em parcerias e sociedade em outras coisas".



Mariana, ainda, destacou que além das próprias empresas, é sócia do marido em alguns investimentos. Além disso, mencionou o suporte que precisa dar enquanto Eduardo está na estrada cumprindo a agenda de shows. "Acho que o papel da mulher é ser apoio".

Em seguida, disse que resolveu falar sobre o assunto para rebater alguns comentários, como "ela não trabalho, só fica em casa". Além dos compromissos profissionais, ressaltou mais obrigações. "Existe uma sobrecarga de mãe, dona de casa. Nós temos quase uma indústria dentro de casa. Tenho que gerir todos os funcionários. Nós não temos poucos, temos muito".

Por fim, reforçou: "Meu trabalho é em casa porque meu marido não aceitaria um trabalho que fosse fora. Por exemplo: campanha, sessão de fotos, ter que viajar. Meu marido não entende isso e eu também não quero. Porque nós temos filhos e um filho pequeno. E ele fala assim: 'Aqui em casa, ou eu saio ou você sai para trabalhar. Se eu tenho que sair para trabalhar, você tem que ficar em casa'. Então, eu vou fazer os meus negócios como dá dentro da minha casa".

O casal iniciou o relacionamento em 2021. O começo foi marcado por polêmica, quando ex-marido da empresária a acusou de traí-lo com o sertanejo e abandonar os filhos para viver o romance.