Carolina DieckmmannReprodução do Instagram

Rio - Carolina Dieckmmann, de 46 anos, compartilhou no Instagram, nesta quinta-feira (19), alguns registros de seu carnaval na serra. Nas imagens, a atriz aparece de biquíni se refrescando na cachoeira, apreciando a natureza e ao lado de amigos. 
fotogaleria
Carolina Dieckmmann - Reprodução do Instagram
Carolina Dieckmmann - Reprodução do Instagram
Carolina Dieckmmann - Reprodução do Instagram
Carolina Dieckmmann - Reprodução do Instagram
Carolina Dieckmmann - Reprodução do Instagram
"Carnaserra. Depois de tanto, foi um deslumbramento. A natureza recarrega, carregando no colo", escreveu ela na legenda.
Carol recebeu uma chuvas de elogios através dos comentários. "Musa maravilhosa", afirmou um internauta. "Linda demais", disse outro. "Sempre fui fã. Ótima atriz e linda", destacou uma terceira pessoa. 