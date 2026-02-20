Fiuk rebateu críticas de Ana Paula Renault dentro do ’BBB 26’ - Reprodução/Instagram

Fiuk rebateu críticas de Ana Paula Renault dentro do ’BBB 26’Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2026 23:11

Rio - Fiuk se manifestou sobre as críticas feitas por Ana Paula Renault na casa do "BBB 26". Nesta sexta-feira (20), o ex-participante da 21ª edição do programa usou as redes sociais para afirmar que a sister guarda ressentimento de questões do passado.

"Ela lá dentro e outra pessoa aqui fora que não vale a pena citar. Criando confusão com o meu nome. Afetando de uma maneira egoísta a vida de outras pessoas, só porque sentem raiva de mim. Movimentando o público para tirar pessoas do programa", declarou.

O herdeiro de Fábio Jr insinuou que a jornalista ficou com raiva após ser rejeitada por ele. "O bom é que vocês assistiram a minha edição desde o início. Eu aprendi uma coisa dolorosa na vida. Que me custa muito caro até hoje. Aprenda essa lição. Nunca rejeite certas mulheres ou faça elas se sentirem rejeitadas. Vocês estão vendo o que acontece", disse Fiuk.

Em conversa com Samira, Ana Paula Renault questionou as falas do cantor durante a participação no "BBB 21", vencido por Juliette Freire. "O cara é filho do Fábio Jr., quer se fazer de pobre coitado que tem que vender as coisas para comprar os carros dele de drift?", disparou.