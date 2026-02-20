Dedé Santana deu entrada em hospital após oscilação de pressão - Reprodução/Instagram

Publicado 20/02/2026 22:01

Rio - Dedé Santana, de 89 anos, deu entrada em um hospital de Goiânia nesta sexta-feira (20) após uma oscilação na pressão arterial. Procurado pelo Dia, o humorista relatou que foi levado a unidade de saúde pelo filho para averiguar o estado clínico.

"Tive uma oscilação de pressão e fiquei meio preocupado. Estava com meu filho e pedi para ele me levar no hospital, fiz todos os exames e está tudo bem. Talvez tenha que trocar o remédio de pressão, mas estou firme e aqui no hotel. Agora só preciso descansar", disse ele.

Nas redes sociais, Dedé Santana confirmou a apresentação marcada para sábado (21) do espetáculo circense Abracadabra. "Eu tenho que trabalhar amanhã, né? E queria agradecer as pessoas, quanta gente ligou e se preocupou comigo. Agradeço as orações de vocês. Um beijo e obrigado."