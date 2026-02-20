Alane Dias gera polêmica por suposta indireta a Virginia Fonseca - Reprodução / Instagram

Publicado 20/02/2026 13:24

Rio - Alane Dias virou assunto nas redes sociais após publicar um vídeo que parte do público interpretou como uma indireta para Virginia Fonseca. A ex-BBB, que desfilou como musa da Grande Rio, apareceu com curativos nos ombros e nas costas e comentou: "'Como você aguenta o peso do costeiro?' Só paro se eu desmaiar, amor".



Na legenda, Alane completou: "O problema fica pra Alane do futuro resolver". Pouco depois, uma seguidora apontou nos comentários: "A indireta pra Virginia". A resposta veio direta: "Lógico que não, que coisa chata isso".



Mesmo com a negativa, o debate seguiu. Alguns usuários defenderam Virginia. “Virginia não ganhou, mas carregou o Carnaval nas costas”, escreveu um. “Meu bem, ela foi rainha das rainhas”, disse outro. Houve também provocações: “A gente vê que a Virginia venceu na vida quando vê esses tipinhos de vídeo”.



A leitura de indireta ganhou força por causa do episódio vivido por Virginia na mesma escola. Em sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio, a influenciadora usou um costeiro de cerca de 12 kg e retirou a peça antes do fim do desfile. Ela também citou desconforto com o adereço de cabeça e relatou dores após atravessar a Sapucaí.