Na legenda, Alane completou: "O problema fica pra Alane do futuro resolver". Pouco depois, uma seguidora apontou nos comentários: "A indireta pra Virginia". A resposta veio direta: "Lógico que não, que coisa chata isso".
Mesmo com a negativa, o debate seguiu. Alguns usuários defenderam Virginia. “Virginia não ganhou, mas carregou o Carnaval nas costas”, escreveu um. “Meu bem, ela foi rainha das rainhas”, disse outro. Houve também provocações: “A gente vê que a Virginia venceu na vida quando vê esses tipinhos de vídeo”.
A leitura de indireta ganhou força por causa do episódio vivido por Virginia na mesma escola. Em sua estreia como rainha de bateria da Grande Rio, a influenciadora usou um costeiro de cerca de 12 kg e retirou a peça antes do fim do desfile. Ela também citou desconforto com o adereço de cabeça e relatou dores após atravessar a Sapucaí.
