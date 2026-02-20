Zé Felipe e os filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo - Reprodução / Instagram

Publicado 20/02/2026 11:44

Rio - Zé Felipe, de 27 anos, utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (19), para desabafar sobre a saudade dos filhos, Maria Alice, de 3, Maria Flor, 2, e José Leonardo, de 1. Os pequenos são frutos do antigo casamento do cantor com a influenciadora digital Virginia Fonseca.

"Tem dias em que a saudade pesa mais", escreveu o dono do hit "Toma Toma Vapo Vapo", na legenda da publicação. No post, o cantor compartilhou registros com o semblante triste e dos filhos. "Saudade das minhas crianças", reforçou o artista, nos stories do Instagram.

Os pequenos viajaram com a mãe para o Rio, onde Virginia estreou como rainha de bateria da Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, na terça (17). Nesta quinta, os herdeiros curtiram a viagem num dia de praia na Cidade Maravilhosa.

O cantor e a influenciadora colocaram um ponto final no casamento em maio do ano passado, após cinco anos juntos. Em outubro, Zé tornou público o namoro com a cantora Ana Castela. O relacionamento, no entanto, chegou ao fim em dezembro. Já Virginia vive relação com o jogador de futebol Vini Jr. desde o mesmo este mesmo mês, outubro.