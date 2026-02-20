Nelson Freitas curte férias em família em São Miguel dos Milagres - Pedro Nascimento / Divulgação

Publicado 20/02/2026 19:40 | Atualizado 20/02/2026 19:41

Rio - Nelson Freitas optou por um Carnaval longe da folia neste ano. O ator viajou com a família e escolheu como destino São Miguel dos Milagres, no litoral de Alagoas, onde passou os dias ao lado da mulher, Maria Cristina Cordeiro, da filha Maria Paula, do genro Luiz Octávio e dos netos Maria Teresa e Pedrinho.

Aos 64 anos, Nelson mostrou disposição em alto-mar e até arriscou alguns mortais. Em uma publicação nas redes sociais, refletiu sobre o valor das experiências vividas em família. “Quanto vale uma memória? É sobre isso… o tempo avua e a gente vai tentando guardar lembranças, de momentos que marcam. São Miguel dos Milagres, uma natureza exuberante bem aqui nas Alagoas”, escreveu.No campo profissional, o ator tem compromissos importantes pela frente. Ele integra o elenco da adaptação para o balé da ópera Carmen, de Bizet, capitaneada pelo bailarino Thiago Soares e sua companhia. Nelson assume o papel simbólico do touro, personagem que conduz a narrativa do espetáculo, com estreia marcada para os dias 14 e 15 de março no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro.Ainda nesta semana, o ator retorna aos estúdios do SBT, emissora onde marcou época em 1997 ao interpretar o professor Fernando na novela "Chiquititas". Nelson participa ao vivo do "Domingo Legal", apresentado por Celso Portioli, neste domingo (22).