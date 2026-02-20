Após rumores, Andre Marques revela se beijou Ana Clara no Carnaval - Reprodução / Instagram

Publicado 20/02/2026 09:36

Rio - Andre Marques revelou se beijou Ana Clara durante o Carnaval de Salvador, na Bahia, após surgirem rumores e viralizar o vídeo do suporto flerte. Ao ser questionado numa caixinha de perguntas do Instagram, nesta quinta-feira (19), o apresentador negou o envolvimento, destacando que os dois são amigos.

"Você e Ana Clara ficaram? Formam um casal lindo", disse um internauta. Andre, então, respondeu: "Eu não paquerei... paquerei é linguagem velha, né? Mas eu não paquerei ela e nem ela me paquerou. A gente estava ali brincando, se divertindo, bebendo, dançando", iniciou.

"Eu estava meio que conduzindo ela ali, porque o trio aperta e a corda acaba machucando. Eu estava falando coisas, conversando, rindo e brincando. Óbvio que não. Somos amigos. E se tivéssemos tendo alguma coisa, vocês iriam saber, uma hora vocês iriam ver. Acho a Aninha sensacional, uma excelente apresentadora e uma gata, só que somos só amigos mesmo", concluiu o comunicador.



Mais um seguidor indagou: "Deu muito beijo na boca?". "Olha, dei pouco. Dei menos do que eu merecia (risos). Dei pouco", disse ele, aos risos. No domingo (15), um vídeo dos dois curtindo o trio elétrico de Ivete Sangalo repercutiu nas redes. No registro, o apresentador se aproximou de Ana Clara, gerando os rumores da possível 'investida' e até affair.