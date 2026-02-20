Millie Bobby Brown compartilha clique com a filha Reprodução do Instagram

Rio - Millie Bobby Brown, conhecida pelo trabalho na série "Stranger Things", da Netflix, completou 22 anos, nesta quinta-feira (22), e compartilhou uma foto rara com a filha para celebrar o novo ciclo. Casada com Jake Bongiovi, filho do cantor Jon Bon Jovi, a atriz demonstrou gratidão pela família e agradeceu as mensagens que recebeu de aniversário. 
"22. Grata pelo meu marido e minha filha. Pela minha família e amigos. Por todos os meus animais. Sou muito abençoada. Obrigada pelos votos de aniversário. Beijos e abraços", escreveu ela na legenda de uma publicação feita no Instagram. 
Millie e Jake anunciam a adoção da menina em agosto do ano passado em uma publicação conjunta com o marido. "Neste verão, recebemos nossa doce menina através da adoção. Estamos extremamente felizes em embarcar neste lindo novo capítulo da paternidade com paz e privacidade. E então somos três", escreveram na rede social.