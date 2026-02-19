Lorena Maria exibiu hematomas após desfile do Salgueiro Reprodução/Instagram
Lorena Maria pede ajuda com hematomas antes do Desfile das Campeãs
Influenciadora é destaque do abre-alas do Salgueiro
Lorena Maria pede ajuda com hematomas antes do Desfile das Campeãs
Influenciadora é destaque do abre-alas do Salgueiro
Chega ao fim casamento de Thalita Rebouças e Renato Caminha
'O amor mudou de figura', comunicou a escritora
Klara Castanho revê Maisa e Debora Ozório em dia de praia no Rio: 'Garotas do Momento'
Atrizes aproveitaram o dia ensolarado nesta quinta-feira (19)
Nas Maldivas, Gracyanne Barbosa sugere clima íntimo com namorado
Influenciadora compartilhou detalhes do lugar em que estão hospedados nesta quinta-feira (19)
Carol Peixinho festeja 5 meses do filho com Thiaguinho
Influenciadora publicou cliques da comemoração do mesversário de Bento
Renata Sorrah faz rara aparição com a filha Mariana
Atriz mostrou como passou o Carnaval em registro publicados no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.