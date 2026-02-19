Lorena Maria exibiu hematomas após desfile do Salgueiro - Reprodução/Instagram

Lorena Maria exibiu hematomas após desfile do Salgueiro Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2026 19:33

Rio - Lorena Maria exibiu os hematomas causados pela fantasia após o desfile como destaque do abre-alas do Salgueiro e pediu auxílio dos seguidores nesta quinta-feira (19) para esconder as marcas. A escola ficou em 4º lugar no Carnaval 2026 com enredo em homenagem à Rosa Magalhães (1947-2024).

"Ombro ficando roxo e eu sou difícil de ficar roxa. Alguma dica para sábado que me ajude a não machucar mais em cima do machucado?", perguntou nos Stories.

A influenciadora voltará para Marquês de Sapucaí no sábado (21) para o Desfile das Campeãs. A agremiação será a terceira a entrar na avenida. Lorena Maria também é musa da Unidos de Padre Miguel.