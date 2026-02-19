Lorena Maria exibiu hematomas após desfile do Salgueiro Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Lorena Maria exibiu os hematomas causados pela fantasia após o desfile como destaque do abre-alas do Salgueiro e pediu auxílio dos seguidores nesta quinta-feira (19) para esconder as marcas. A escola ficou em 4º lugar no Carnaval 2026 com enredo em homenagem à Rosa Magalhães (1947-2024). 
fotogaleria
Lorena Maria é destaque da escola de samba - Reprodução/Instagram
Lorena Maria exibiu hematomas após desfile do Salgueiro - Reprodução/Instagram
Lorena Maria - Reprodução/Instagram
"Ombro ficando roxo e eu sou difícil de ficar roxa. Alguma dica para sábado que me ajude a não machucar mais em cima do machucado?", perguntou nos Stories. 
A influenciadora voltará para Marquês de Sapucaí no sábado (21) para o Desfile das Campeãs. A agremiação será a terceira a entrar na avenida. Lorena Maria também é musa da Unidos de Padre Miguel.