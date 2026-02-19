Thalita Rebouças anunciou separação de Renato Caminha - Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2026 18:49

Rio - Thalita Rebouças comunicou nesta quinta-feira (19) o término do casamento com Renato Caminha. Os dois estavam juntos desde 2020 e oficializaram a união em cerimônia intimista realizada em janeiro de 2022.

"O amor não acabou, só mudou de figura. Foi tão lindo tudo...os cinco anos mais felizes das nossas vidas. E a maturidade é tão bacana, né? Dar fim a uma história de amor bonita assim é sempre difícil, mas na maturidade fica mais fácil, mais leve, menos doído, menos dramático", disse ela.

Além do comunicado, a escritora aproveitou para elogiar o ex-marido. "O cara mais bacana do rolê (e pior fotógrafo do mundo kkk) não é mais meu marido mas segue sendo meu grande amigo, e isso é muito, muito lindo. Estamos tristes, claro, mas em paz, e isso não tem preço. Foi infinito enquanto durou, e é isso que importa, isso que fica."