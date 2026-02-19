Aline Campos e o novo namorado, Fred CostaReprodução / Instagram
No registro compartilhado, Aline surge ao lado de Fred em Lima, capital do Peru, antes de seguir rumo a Machu Picchu. Na imagem, a atriz escreveu: “Indo pra uma das sete maravilhas/chakras do mundo”, enquanto aparece abraçada ao político.
O relacionamento veio à tona durante a primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval 2026, quando os dois foram vistos juntos na Marquês de Sapucaí, no Rio.
Aline Campos participou do "Big Brother Brasil 26" e, desde a saída do reality, manteve uma presença ativa nas redes sociais. Fred Costa, por sua vez, cumpre mandato como deputado federal e costuma destacar, em sua atuação pública, pautas ligadas à proteção animal.
