Pela primeira vez no Brasil, Bad Bunny curte restaurante e atende fãs em São Paulo
Celebridades

Pela primeira vez no Brasil, Bad Bunny curte restaurante e atende fãs em São Paulo

Vencedor do Grammy fará show na capital paulista, no Allianz Parque, nesta sexta-feira (20) e sábado (21)

Mais artigos de O Dia
O Dia
Pela primeira vez no Brasil, Bad Bunny curte restaurante e atende fãs em São Paulo
Bad Bunny acena para fãs ao sair de restaurante
Bad Bunny deixa restaurante em São Paulo
Em São Paulo, Bad Bunny deixa restaurante com seguranças
Bad Bunny esbanja simpatia ao sorrir e acenar para fãs em São Paulo
Bad Bunny posa abraçado com fãs ao sair de restaurante em São Paulo
Bad Bunny atende fãs em São Paulo
Bad Bunny tira foto com fãs
Pela primeira vez no Brasil, Bad Bunny posa para cliques com admiradoras
Bad Bunny atende fãs em São Paulo em sua primeira passagem pelo Brasil
Rio - Pela primeira vez no Brasil, Benito Antonio Martínez Ocasio, mais conhecido como Bad Bunny, curtiu restaurante e atendeu fãs em São Paulo, na noite desta quarta-feira (18). O vencedor do Grammy - que fará show na capital paulista neste fim de semana - esbanjou simpatia ao acenar e sorrir para admiradores em cliques feitos por paparazzi.
O cantor porto-riquenho estava acompanhado por seguranças. Na a ocasião, vestiu calça, camisa de manga longa, bolsa de lado, óculos e boné branco. Apesar do visual discreto, não passou despercebido pelas fãs, que posaram abraçadinhas com o ídolo. O rapper já tinha mencionado a vontade de vir ao Brasil, em vídeo publicado nas redes socias, em janeiro do ano passado.
"Graças à música e ao amor que vocês me dão através dela, tenho o privilégio de viajar e me apresentar em diferentes partes do mundo, e é algo que eu aprecio muito. Há lugares que levo no coração e gostaria de voltar. [...] Há outros para onde nunca fui e gostaria de visitar, como o Brasil e o Japão", declarou ele, durante o anúncio da residência "No Me Quiero Ir De Aquí", em Porto Rico.
E o desejo do astro se realizou! Bad Bunny vai apresentar a turnê de sucesso "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World" no Allianz Parque, em São Paulo, nesta sexta-feira (20) e sábado (21). Recentemente, o Live Nation Brasil anunciou que o horário dos shows foi alterado. Ao invés de iniciar às 21h, será às 20h30.
A turnê leva o mesmo nome do disco do cantor, que venceu o Grammy na categoria Álbum do Ano 2025. No dia 8 de fevereiro, o rapper ganhou ainda mais os holofotes ao se apresentar no intervalo no Super Bowl, no Levi's Stadium, na Califórnia, nos Estados Unidos. O artista exaltou a cultura latina com com muitas referências regionais, políticas e participações de famosos, como Ricky Martin e Lady Gaga.
A apresentação foi uma resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devido os atos feitos pelo ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) contra imigrantes. Durante o discurso no Grammy, inclusive, o rapper criticou diretamente as ações do governo.
