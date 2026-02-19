Publicidade
Pela primeira vez no Brasil, Bad Bunny curte restaurante e atende fãs em São Paulo
Vencedor do Grammy fará show na capital paulista, no Allianz Parque, nesta sexta-feira (20) e sábado (21)
Rio - Pela primeira vez no Brasil, Benito Antonio Martínez Ocasio, mais conhecido como Bad Bunny, curtiu restaurante e atendeu fãs em São Paulo, na noite desta quarta-feira (18). O vencedor do Grammy - que fará show na capital paulista neste fim de semana - esbanjou simpatia ao acenar e sorrir para admiradores em cliques feitos por paparazzi.
O cantor porto-riquenho estava acompanhado por seguranças. Na a ocasião, vestiu calça, camisa de manga longa, bolsa de lado, óculos e boné branco. Apesar do visual discreto, não passou despercebido pelas fãs, que posaram abraçadinhas com o ídolo. O rapper já tinha mencionado a vontade de vir ao Brasil, em vídeo publicado nas redes socias, em janeiro do ano passado.
"Graças à música e ao amor que vocês me dão através dela, tenho o privilégio de viajar e me apresentar em diferentes partes do mundo, e é algo que eu aprecio muito. Há lugares que levo no coração e gostaria de voltar. [...] Há outros para onde nunca fui e gostaria de visitar, como o Brasil e o Japão", declarou ele, durante o anúncio da residência "No Me Quiero Ir De Aquí", em Porto Rico.
E o desejo do astro se realizou! Bad Bunny vai apresentar a turnê de sucesso "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World" no Allianz Parque, em São Paulo, nesta sexta-feira (20) e sábado (21). Recentemente, o Live Nation Brasil anunciou que o horário dos shows foi alterado. Ao invés de iniciar às 21h, será às 20h30.
A turnê leva o mesmo nome do disco do cantor, que venceu o Grammy na categoria Álbum do Ano 2025. No dia 8 de fevereiro, o rapper ganhou ainda mais os holofotes ao se apresentar no intervalo no Super Bowl, no Levi's Stadium, na Califórnia, nos Estados Unidos. O artista exaltou a cultura latina com com muitas referências regionais, políticas e participações de famosos, como Ricky Martin e Lady Gaga.
A apresentação foi uma resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devido os atos feitos pelo ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) contra imigrantes. Durante o discurso no Grammy, inclusive, o rapper criticou diretamente as ações do governo.
