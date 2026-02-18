Ticiane Pinheiro publicou fotos de viagem com César Tralli Reprodução/Instagram

Rio - Ticiane Pinheiro surgiu agarradinha com o marido, César Tralli, em fotos compartilhadas nas redes sociais nesta quarta-feira (18) da viagem em família para a Bahia. O casal estava acompanhado da filha, Manuella, de 6 anos. 
"vida é boa com você", escreveu ela na legenda. 
A apresentadora e o jornalista iniciaram o relacionamento em 2014 e trocaram alianças três anos depois em cerimônia realizada num hotel em Campos do Jordão, em São Paulo. Ticiane também é mãe de Rafaella, fruto da antiga união com Roberto Justus. 