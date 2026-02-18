Ricky Martin curte o carnaval no Rio de JaneiroReprodução de vídeo

O Dia
Rio - Ricky Martin aproveitou o carnaval carioca em grande estilo e compartilhou alguns momentos de diversão em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (18). Nas imagens, o cantor porto-riquenho aparece na praia, pronto para curtir o Baile da Arara e na Marquês de Sapucaí. 
"A vida muda depois de um bom Carnaval no Brasil”, escreveu ele na legenda da publicação. Como trilha sonora, o artista escolheu o samba-enredo da Acadêmicos de Niterói, que apresentou o enredo "Do Alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil", em homenagem ao presidente Lula. 
Com 264.6 pontos, a escola que desfilou na Sapucaí pela primeira vez neste ano, foi rebaixada do Grupo Especial para a Série Ouro. 
 
 
 
