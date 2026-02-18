Nicole Bahls e Viviane Araújo posaram juntas na Sapucaí Reprodução de Vídeo/ X
Tão bom te reencontrar, Viviane, te ver feliz, te ver BRILHANDO MUITO pic.twitter.com/Z9YJ4rRRoo— Nicole Bahls (@nicolebahls) February 18, 2026
Rivais em 'A Fazenda', Viviane Araújo e Nicole Bahls surgem juntas na Sapucaí
Ex-panicat compartilhou vídeo com a rainha de bateria do Salgueiro
