Rio - Viviane Araújo e Nicole Bahls mostraram que a rivalidade ficou no passado e surgiram em clima descontraído na última noite de desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. A ex-panicat publicou um vídeo nas redes sociais exaltando a rainha de bateria do Salgueiro. 
Nicole Bahls e Viviane Araújo posaram juntas na Sapucaí - Reprodução de Vídeo/ X
"Tão bom te reencontrar, Viviane. Te ver feliz, te ver BRILHANDO MUITO", escreveu na legenda. 
Ex-participantes de "A Fazenda 5", exibida em 2012 na Record, Viviane e Nicole protagonizaram várias brigas no reality. A ex-panicat foi eliminada pela ex-rival na última roça antes da grande final, vencida pela atriz com 84% dos votos. 