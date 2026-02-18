Deborah Secco aproveita a Quarta-feira de Cinzas de biquíni Reprodução / Instagram

Rio - Longe da maratona de Carnaval, Deborah Secco escolheu um ritmo mais tranquilo para a Quarta-feira de Cinzas. A atriz publicou um vídeo nas redes sociais no qual aparece de biquíni azul, em frente ao espelho, e chamou a atenção dos seguidores.
Nas imagens, Deborah surge com o look praiano combinado a uma bandana e óculos de sol. Em clima descontraído, ela ajeita o acessório e posa para a câmera.
Este ano a atriz se prepara para estrear o longa "Bruna Surfistinha 2", no qual retorna ao papel de Raquel Pacheco e também como produtora, acompanhando de perto o desenvolvimento do filme que propõe atualizar a história para o contexto das redes sociais e do mercado de conteúdo adulto online.