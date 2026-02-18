Paula Burlamaqui Reprodução do Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Paula Burlamaqui, de 59 anos, aproveitou o dia ensolarado desta quarta-feira (18) para colocar a vitamina D em dia. A atriz deu um show de beleza e boa forma ao compartilhar um clique de biquíni no Instagram. "Quarta feira de cinzas, mas aqui está tudo verde!", escreveu ela na legenda. 
Como era de se esperar, Paula recebeu uma chuva de elogios. "Linda", afirmou um internauta. "Maravilhosa" disse outro. "Além de excelente profissional, sem dúvida nenhuma, uma bela mulher", opinou uma terceira pessoa. 
Atualmente, a artista está no ar como Sônia na novela "Êta Mundo Melhor!", da TV Globo. 