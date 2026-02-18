Samuel de Assis - Márcio Farias / Divulgação

Samuel de Assis Márcio Farias / Divulgação

Publicado 18/02/2026 05:00

Rio - Samuel de Assis brilhou mais um ano como destaque de chão da Beija-Flor de Nilópolis - campeã do carnaval de 2025 - , na Marquês de Sapucaí, na última segunda-feira (16). O ator, que interpreta João Rubens na novela "Três Graças", da TV Globo, acredita na presença da agremiação, que homenageou uma das mais importantes celebrações de matriz africana do recôncavo baiano, reconhecida como patrimônio cultural brasileiro, com o enredo "Bembé", no desfile das campeãs no próximo sábado (21).

fotogaleria

"Claro que a gente vai desfilar de novo. A Beija-Flor vai para brigar pelo título, então estar entre as seis é certo", aposta o artista de 43 anos. Ele, ainda, admite o nervosismo ao assistir a apuração das notas dos desfiles das escolas de samba, que acontecerá nesta quarta-feira (18).

"Tomo meu remédio de pressão antes da apuração, porque fico muito tenso, muito nervoso. Mas eu assisto! Fico de olho na minha TV e se vou para um bar, escolho um menos badalado. Se eu fico em casa, fico com poucas pessoas. Não gosto muito de multidão para assistir. Depois que sai o resultado, e com fé em Deus vamos repetir o êxito do ano passado, a gente sai direto para a quadra e vai ser feliz", explica Samuel.

Nas telinhas, o ator rouba a cena como João Rubens, marido e sócio de Kasper (Miguel Falabella) e pai de Maggye (Mell Muzzillo). Vítima de uma armação da sobrinha, Lucélia (Daphne Bozaski), e Bagadá (Xamã), chefe do tráfico da Chacrinha, o casal vive momentos de tensão na trama após serem abordados por bandidos e terem transferências bancárias realizadas pelos criminosos.

Samuel, então, revela se os vendedores de obra de arte estão prestes a desmarcarar Lucélia. "Tomara que esteja chegando essa hora, porque ninguém aguenta mais, né? As pessoas na rua andam falando o tempo todo disso, e vai chegar a hora deles desmascarem ela. Só que ela tem ainda muita coisa para aprontar com esses tios, aguardem!", adianta o ator, que celebra o papel no folhetim de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

"Dar vida ao João Rubens tem sido incrível, divertidíssimo. É muita honra trabalhar com todas as pessoas que estou trabalhando... Acho que essa família traz uma coisa muito legal que a gente lutou muito para que tivesse sempre, que é uma dose de responsabilidade, uma dose de assuntos muito sérios, aliados a uma leveza, a uma diversão em tudo que se faz. Porque a vida é assim, não é maniqueísta, de uma forma só então eu gosto disso que a gente está construindo", analisa.

Samuel também opina sobre o sucesso do casal gay. "Acho que eles estão sendo bem aceitos porque são pessoas de verdade, um casal de verdade. É o tipo de casal que você tem no seu prédio, na sua esquina, sabe? Todo mundo conhece um casal como eles, então fica fácil, gera uma identificação imediata".

Parceiros em cena, Samuel e Miguel se tornaram grandes amigos na vida real. "Já ultrapassamos a barreira do estúdio. É uma delícia trabalhar com o Miguel e uma honra também. Eu cresci vendo o Miguel arrasando na TV e hoje eu poder trabalhar, poder chamar ele de 'marido', ter uma grande intimidade cênica com ele, é de uma grandeza, uma troca, um aprendizado absurdo. Estou muito honrado de fazer casal com ele".

E assim como João Rubens, Samuel dá um show na cozinha e quando o assunto é moda. "Sou um cozinheiro de mão cheia, com fé em Deus serei um bom pai, também sou um amante da arte, tenho um guarda-roupa tão lindo quanto o do João Rubens, inclusive, empresto várias coisas do meu figurino para ele e pego muita coisa emprestada dele. Mas estou adorando essa troca e tenho amado descobrir o João", conclui.