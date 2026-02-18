Grace Gianoukas e o marido, Paulo - Beatriz Damy/TV Globo

Grace Gianoukas e o marido, PauloBeatriz Damy/TV Globo

Publicado 18/02/2026 12:40

Rio - A atriz Grace Gianoukas, de 62 anos, anunciou nesta quarta-feira (18) o fim do casamento com o produtor cultural Paulo Marcel. O casal esteve junto por 18 anos e já se encontrava separado há cerca de um mês.

fotogaleria

O comunicado foi divulgado pela equipe da artista nas redes sociais e destaca que a decisão ocorreu de forma consensual e tranquila. “A assessoria da atriz Grace Gianoukas comunica que após 18 anos de relacionamento, há cerca de um mês, Grace Gianoukas e o produtor cultural Paulo Marcel decidiram, com maturidade e carinho, seguir caminhos separados, porém a amizade e a belíssima história entre os dois permanece, assim como os compromissos profissionais já assumidos”, diz a nota.“Esse é um momento de transformação que eles estão vivendo em paz, torcendo e apoiando um ao outro por isso pedimos respeito e privacidade”, completa o comunicado.Grace e Paulo se conheceram em março de 2007 e, ao longo dos anos, construíram não apenas uma relação afetiva, mas também uma parceria profissional. Entre os trabalhos em conjunto, Paulo assinou a direção de produção do espetáculo "Nasci pra Ser Dercy", estrelado por Grace e inspirado na trajetória da humorista Dercy Gonçalves.