Ana Paula Siebert celebra aniversário com bolo gigante e declaração do marido, Roberto JustusReprodução / Instagram

Publicado 18/02/2026 14:35 | Atualizado 18/02/2026 14:37

Rio - Ana Paula Siebert completou 38 anos, nesta quarta-feira (18), e celebrou a data em clima de festa. A modelo e influenciadora apareceu nas redes sociais ao lado de um bolo de grandes proporções, enquanto recebia uma declaração pública do marido, o empresário Roberto Justus, de 70 anos.

No Instagram, o apresentador, que é casado desde 2015 com Ana, se declarou: “Hoje é dia de comemorar os seus 38 anos. Meu amor, quanto orgulho eu tenho em ter você ao meu lado desde os seus 25 anos!”, escreveu. Em seguida, completou: “Acompanhei de perto essa incrível evolução que você teve como mulher, mãe, companheira, amiga, e exemplo de determinação, caráter e firmeza. Tenho enorme admiração pela sua trajetória pessoal e profissional”.Justus encerrou a mensagem com votos para o futuro do casal. “Que você continue sendo essa inspiração para todos ao seu redor e que possamos comemorar muitos outros aniversários juntos! Te amo demais! Parabéns!”, concluiu.Ana Paula e Roberto começaram a namorar em agosto de 2013 e são pais de Vicky, que nasceu em 2020, em São Paulo. Além da filha com a influenciadora, Justus também é pai de Ricardo, de 42 anos, e Fabiana, de 39, do relacionamento com Sacha Chryzman; de Luiza, de 32, da união com Gisela Prochaska; e de Rafaella, de 16, filha de seu casamento com Ticiane Pinheiro.