Isis Valverde comemora aniversário em viagem na neveReprodução / Instagram

Publicado 18/02/2026 10:13

Rio - Isis Valverde completou 39 anos nesta terça-feira (17) e está comemorando mais uma primavera em Aspen, Colorado, nos Estados Unidos. Através das redes sociais, a atriz recebeu homenagem de aniversário e compartilhou registros curtindo a viagem na neve.

"Feliz aniversário para mim", escreveu a artista nos stories do Instagram, em texto traduzido para o português. O momento especial teve direito a bexigas escrito "happy birthday" (feliz aniversário). Além disso, celebrou num restaurante com direito a bolo e velinhas.

Isis também aproveitou o dia esquiando com o filho, Rael, de 7 anos. O pequeno deu um show ao deslizar sobre a neve sob duas pranchas. A criança é fruto da antiga união com o modelo Andre Resende. Marido da atriz, Marcus Buaiz, e o enteado, José, de 14, estiveram presentes na viagem.

O empresário também é pai de João Francisco, 11. Eles são frutos do casamento anterior com Wanessa Camargo. "Esqui 2026 com minha família no alto das montanhas", legendou Isis, ao compartilhar cliques com os entes queridos.

Na mesma rede social, ela recebeu declaração apaixonada do marido. "Hoje é o dia da mulher que transformou a minha vida com a força mais simples e mais poderosa que existe: o amor verdadeiro", iniciou Marcus.



"Você é dessas pessoas raras que não apenas brilham, você aquece, sustenta, cuida e eleva todos ao redor. Na mulher extraordinária que você é, eu tenho o privilégio de conhecer também a parceira leal, a mãe dedicada, a amiga presente e o coração mais bonito que já encontrei".



"Você me lembra todos os dias que felicidade não é conquista externa, é construção diária, é presença, é escolha. E a vida ao seu lado só confirma isso. Que o seu novo ciclo chegue com a mesma luz que você espalha, com saúde, paz e sonhos ainda maiores. Eu estarei ao seu lado em todos eles.

Feliz aniversário. Amo você", concluiu o empresário.

José também homenageou a madrasta. "Feliz aniversário, tia Isis! Que este ano novo venha com saúde, paz e alegria. Que você siga sendo essa mulher luminosa, forte e sempre verdadeira", escreveu o adolescente.