Lauana Prado revelou o nome do primeiro filho Reprodução/Instagram

O Dia
Rio - Lauana Prado compartilhou novo cliques nas redes sociais nesta quarta-feira (18) e deixou a barriguinha da primeira gestação à mostra. A sertaneja revelou durante um bloco de Carnaval que será mãe de um menino que se chamará Dom
Grávida, Lauana Prado deixou barriga à mostra em cliques nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Lauana Prado revelou o nome do primeiro filho - Reprodução/Instagram
Lauana Prado compartilhou fotos da primeira gestação - Reprodução/Instagram
"Enquanto você vigora dentro de mim eu sigo me transformando na mãe que sempre sonhei em ser pra você. Minha vida agora gira em torno da sua. O mundo presencia o nascimento de uma nova mulher no alto da sua missão mais nobre: Gerar sua vida, meu filho Dom. Já te amo tanto…mas ainda nem te amo tudo", afirmou a cantora. 
Em janeiro, Lauana Prado anunciou que está esperando o primeiro filho. Ela engravidou por meio de FIV (Fertilização In Vitro) após quatro anos de tratamentos de fertilidade.