Lauana Prado anuncia gravidez - Daniel Pinheiro / BrazilNews

Lauana Prado anuncia gravidezDaniel Pinheiro / BrazilNews

Publicado 19/01/2026 08:09

Rio - Lauana Prado está grávida! A cantora revelou a novidade durante um show na Zona Sul do Rio, na madrugada desta segunda-feira (19). No palco, ela cantou a música "Coisa Rara", exibiu imagens de um ultrassom no telão, acariciou a barriguinha e recebeu os pais no palco.



que coisa mais linda d aninha vida, tenho certeza que você será uma mãezona, eu te amo muito @LauanaPrado pic.twitter.com/syYyvJiOBI — dani (@smendesfv) January 19, 2026

A sertaneja também celebrou a gravidez em uma publicação feita no Instagram. "Há algumas semanas, a minha vida ganhou um novo sentido. O amor sempre foi a força que me trouxe até aqui. Eu canto, luto, trabalho e resisto todos os dias para entregar o meu melhor em tudo que faço. A vida me ensinou que nem todo sonho vem pronto… e que às vezes a gente precisa construir o nosso. Com coragem, fé e muita verdade. Eu construí o meu assim. Do meu jeito, no meu tempo e com meu coração inteiro. Há algumas semanas, a minha vida ganhou um novo sentido", afirmou.

"Hoje eu quero dividir com vocês um capítulo muito especial. Eu celebro meu maior projeto, minha maior bênção e a melhor promessa que Deus já cumpriu na minha vida. Ser mãe sempre esteve nos meus planos, e daqui pra frente seremos dois corações batendo em um só. Para quem esperou tanto você chegar, mais um pouco não é nada… nosso amor é coisa rara", completou.



Lauana engravidou por meio de FIV (Fertilização In Vitro) após quatro anos de tratamentos de fertilidade.







Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por LAUANA PRADO (@lauanaprado)



Fim de noivado

Lauana revelou, através das redes sociais, na última semana, que o noivado com Tati Dias havia chegado ao fim. As duas estavam juntas desde junho de 2024. "Decidimos seguir caminhos diferentes. A nossa relação sempre foi cheia de amor, cuidado e parceria e isso não muda, mas também entendemos que, apesar do sentimento, nossas rotinas, ritmos e perspectivas de vida começaram a seguir direções distintas. E, com muita maturidade, percebemos que o melhor para nós duas é encerrar esse capítulo com respeito e gratidão", afirmou a cantora na ocasião.