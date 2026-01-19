Mariano cortou a mão durante limpeza em casa - Reprodução/Instagram

Mariano cortou a mão durante limpeza em casa Reprodução/Instagram

Publicado 19/01/2026 21:05

Rio - Mariano, de 39 anos, relatou aos seguidores nesta segunda-feira (19) que sofreu um acidente doméstico enquanto fazia limpeza em casa e acabou cortando a mão com um estilete. O sertanejo mostrou o curativo caseiro na região e explicou os detalhes do susto.

fotogaleria

"Boa tarde, tudo certo por aí? Literalmente começando o ano agora, né? Já estamos fazendo limpeza na casa aqui, desapegando de um monte de coisa, e o bonitão aqui deu um vacilo com estilete. Estava montando uma caixa ali, deu um baita talho na mão. Fizemos um curativo ali, para ver se não vai precisar dar ponto", contou.

Horas depois, o marido de Jakelyne Oliveira precisou de atendimento médico para fechar o corte. "É, não teve jeito mesmo, tivemos que dar um pontinho, né, doutor? Não parou de sangrar até agora, vamos ter que dar uma costuradinha para cicatrizar mais rápido e não infeccionar", disse Mariano.