Débora Falabella se declarou no aniversário da irmã, Cynthia Reprodução/Instagram
Débora Falabella publica homenagem no aniversário da irmã
Atriz resgatou diversos registros ao lado de Cynthia Falabella
Débora Falabella publica homenagem no aniversário da irmã
Atriz resgatou diversos registros ao lado de Cynthia Falabella
Daniela Albuquerque nega que tenha pedido saída de Luciana Gimenez da RedeTV!
Mulher do presidente do canal recebeu ataques após desligamento da apresentadora
Yasmin Brunet exibe antes e depois da perda de 15 kg com tratamento para lipedema
Modelo compartilhou números e detalhou mudanças na qualidade da pele
Ator da Globo desabafa após pai descobrir câncer: 'Perplexo'
Leandro Lima fez alerta sobre a importância de exames de rotina para um diagnóstico precoce
Vídeo! Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom viraliza ao cantar em roda de samba
Lily Nobre soltou a voz em 'Teu Segredo'
Aos 94 anos, Benedito Ruy Barbosa é internado para tratar infecção urinária
Informação foi confirmada pelo filho do escritor
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.