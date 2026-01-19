Débora Falabella se declarou no aniversário da irmã, Cynthia - Reprodução/Instagram

Publicado 19/01/2026 17:00

Rio - Débora Falabella usou as redes sociais nesta segunda-feira (19) para comemorar o aniversário da irmã, Cynthia Falabella. A atriz compartilhou uma série de fotos e um texto em que faz uma declaração de amor para a diretora.

"Hoje é dia da minha irmã amada. O mundo e a gente só ganham por você ser essa pessoa maravilhosa e essa atriz tão grande! Obrigada ser minha inspiração desde nova e desculpe todas as vezes que invadi seu armário. Obrigada por me acolher, me levar nas festas que não eram pra minha idade, por ser tão palhacenta e engraçada", escreveu na legenda.

A artista comentou a parceria que elas construíram ao longo da vida e da carreira artística. "Por ser essa doçura de pessoa amada por todos. Por me dar a afilhada mais linda e ser a melhor dinda do mundo! Por todos os personagens que criamos juntas e que deixaram a nossa vida mais leve e divertida. Te amo infinito. Coisa mais linda ver seu feed e todos os seus alunos te celebrando. Que a vida seja leve e delicada com você".