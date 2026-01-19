Filha de Dudu Nobre e Adriana Bombom viraliza ao cantar em roda de samba - Reprodução / Instagram

Publicado 19/01/2026 13:23

Rio - Um vídeo de Lily Nobre, de 23 anos, ganhou força nas redes sociais nos últimos dias. No registro, a filha do cantor Dudu Nobre com Adriana Bombom aparece cantando “Teu Segredo”, sucesso do Exaltasamba, durante uma roda de samba do grupo Batuq. A performance chamou atenção pela segurança vocal da jovem.



Nos comentários, internautas elogiaram o talento e destacaram a herança musical da família. Frases como “O fruto nunca cai longe do pé" e “ela é muito boa” aparecem entre as mensagens mais curtidas.



Ao mesmo tempo, o vídeo reacendeu um meme antigo envolvendo a família. Parte do público voltou a brincar com a história de que Lily teria sido esquecida em um churrasco com a irmã pela mãe, episódio que circulou nas redes anos atrás. Comentários como “Faz um álbum de clássicos do pagode chamado ‘Esquecida no Churrasco’, por favor” e “Ela aprendeu a cantar depois que a mãe esqueceu ela e a irmã no churrasco” reapareceram na publicação.



O caso, no entanto, já foi desmentido. Em 2015, Thalita Nobre, filha caçula de Adriana Bombom com Dudu Nobre, publicou uma thread no X (antigo Twitter) ao lembrar os dez anos do meme. Segundo ela, a informação não corresponde à realidade e surgiu em meio ao processo de separação dos pais.



“Comemos e nos divertimos como não fazíamos tinha um tempo. Então, depois de umas horas todos voltamos para casa sem esquecer ninguém no churrasco”, escreveu Thalita na época. A influenciadora também afirmou que a história teria sido “plantada para sujar” a imagem da mãe e relatou os impactos do boato. “Essa matéria abalou ela por anos e afetou na minha vida e na vida da minha irmã, porque tínhamos 7 e 8 anos de idade”, disse.



Apesar do retorno do meme, o foco recente ficou na performance de Lily, que também surpreendeu parte do público pelo tempo que passou desde a última exposição midiática da família. “Como essa menina tá grande”, comentou um internauta.

