Daniela Albuquerque rebateu ataques após saída de Luciana Gimenez da RedeTV! - Reprodução/Instagram

Daniela Albuquerque rebateu ataques após saída de Luciana Gimenez da RedeTV!Reprodução/Instagram

Publicado 19/01/2026 16:11

Rio - Daniela Albuquerque se manifestou sobre o desligamento de Luciana Gimenez da RedeTV! e negou os boatos de que tenha pedido a demissão da apresentadora. A mulher de Amilcare Dallevo Jr, presidente da emissora, publicou vídeo se defendendo dos ataques nas redes sociais.

fotogaleria

"Muitas pessoas me xingando, falando coisas horrorosas ao meu respeito, ferindo meu caráter. Eu sou uma pessoa que eu trabalho desde os meus 11 anos. Tenho uma trajetória muito linda. Sempre trabalhei, eu comecei na RedeTV! como estagiária, cresci gradualmente dentro dessa casa que eu tenho muito respeito, tenho eterna gratidão porque ali eu comecei de baixo", disse ela.

A apresentadora do "Sensacional" revelou que sofre com comparações desde que chegou ao canal. "É muito triste ver gente querendo atacar, fazer rivalidade, sabe? Duas mulheres, sempre me colocando lá embaixo, colocando outra pessoa embaixo. Desde quando eu entrei, sempre foi assim, sempre. 'Daniela fez isso, Daniela mandou embora não sei quem'. Nossa, me dá tanto poder, eu não sei de onde que vem tanto poder", afirmou.

Daniela Albuquerque relatou que não tem conseguido dormir e por estar longe família precisava abrir o coração com os seguidores. "Eu já fui muito humilhada, até dentro da RedeTV!. Já aconteceu tantas coisas lá dentro. E mesmo sendo mulher do todo-poderoso, como vocês dizem aí, eu sempre na minha, entreguei para Deus, fiz a minha oração. Fui tocando a vida, fazendo as minhas coisas e me concentrando nos meus sonhos. Eu sou estou desabafando com meus seguidores porque eu precisava botar para fora", concluiu.

A saída de Luciana Gimenez da emissora foi anunciada em comunicado divulgado pela RedeTV! na sexta-feira (16). "Sua dedicação, profissionalismo e talento foram fundamentais para o sucesso do 'SuperPop' e para a consolidação de uma relação de confiança e respeito mútuo com o público. A emissora agradece profundamente a contribuição ao longo desses 25 anos" informou em nota.