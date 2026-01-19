Mariana Goldfarb relembra ensaio nua em 2016Reprodução / Instagram
Ao comentar um dos cliques, Mariana foi direta: “Coisa horrorosa, sem comer, credo”. A fala faz referência ao período em que enfrentava um transtorno alimentar. Apesar da crítica à imagem, ela destacou a percepção de continuidade em sua trajetória pessoal. “Olhando para essas fotos eu sinto orgulho que a minha essência, quem eu sou, continua ao mesmo tempo que tanta coisa mudou, sou a mesma sem ser”, escreveu em um dos Stories do Instagram. Em outros registros, a modelo aparece de biquíni e reproduz a estética comum da época.
O tema já havia sido abordado por Mariana em 2025, quando ela falou publicamente sobre a luta contra a anorexia. Na ocasião, relatou episódios de pânico relacionados ao ganho de peso e os impactos físicos da doença. “Às vezes a gente não dá crédito para as coisas que já passou na vida, e tenho tanto orgulho de onde cheguei... Odeio romantizar coisa ruim, essa positividade tóxica, mas a minha anorexia foi um portal onde consegui olhar para os meus fantasmas, algumas feridas, e entrar num processo de autodescoberta muito profundo”, afirmou.
No mesmo desabafo, ela detalhou como o transtorno afetava sua rotina e sua saúde. “Eu tinha pânico de engordar, porque achava que, se engordasse, eu ia ser menos, não ia ser amada e nem aceita... Estava sem energia, sem força. Então, algumas vezes depois de fazer exercício, eu caía... Em viagens mais longas, eu levava uma mala de comidas ‘permitidas’”, contou.
