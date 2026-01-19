Xanddy Harmonia está sob observação após quadro de gastroenterite - Reprodução/Instagram

Publicado 19/01/2026 22:42

Rio - Xanddy Harmonia, de 46 anos, precisou ser internado nesta segunda-feira (19) em decorrência de um quadro de gastroenterire. A informação foi divulgada nas redes sociais do cantor baiano, que cancelou show marcado no Rio de Janeiro.

"Informamos que, devido a um quadro de gastroenterite de origem infecciosa, o cantor Xanddy Harmonia precisou ser internado, está sob acompanhamento médico e não poderá estar conosco nesta noite", comunicou em nota.

O artista será substituído por Belo na apresentação desta noite no Espaço Hall, na Zona Sudoeste. "Mas a Melhor Segunda-Feira do Mundo não vai parar! O cantor Belo, com toda sua generosidade e talento, aceitou prontamente o convite para comandar a festa e garantir a alegria de todos."