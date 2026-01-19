Yasmin Brunet perdeu 15 kg com tratamento para lipedema - Reprodução / Instagram

Publicado 19/01/2026 16:07

Rio - Yasmin Brunet chamou a atenção dos seguidores neste domingo (18) ao mostrar o antes e depois de seu corpo após um tratamento para lipedema. A influenciadora contou que perdeu 15 kg ao longo do processo e decidiu compartilhar detalhes dos resultados nas redes sociais.

Segundo Yasmin, a mudança envolveu a redução de 14 kg de gordura e 1 kg de massa magra. Ao comentar o comparativo, ela disse: “Não acredito que vou fazer isso comigo mesma, mas olha esse antes e depois”, afirmou, ao lado do médico responsável pelo acompanhamento.A modelo ressaltou que a transformação vai além da perda de medidas. “Não é só a largura, é a qualidade da pele, porque o lipedema deixa a pele assim, bem ondulada. Olha essa lateral aqui, que é muito típica do lipedema”, explicou.Yasmin também comentou ajustes feitos durante o tratamento e destacou uma mudança na alimentação. “A primeira coisa foi cortar glúten”, contou.Ao mostrar uma tabela com os números do processo, a ex-BBB detalhou a evolução do peso e do percentual de gordura corporal. “Vamos para os números. Peso: comecei com 70 kg, fui para 57 kg há duas semanas e baixou para 55 kg — isso porque eu nem quero emagrecer mais. A porcentagem de gordura corporal está 21,6%, estava 35,9%. Surreal”, concluiu.O lipedema é uma condição crônica que afeta principalmente mulheres e provoca acúmulo desproporcional de gordura, geralmente nas pernas e quadris, além de alterações na textura da pele.