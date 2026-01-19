Marina Sena lamentou saudade do namorado, Juliano Floss, confinado no ’BBB’Reprodução/Instagram

Rio - Marina Sena decidiu amenizar a falta do namorado, Juliano Floss, que está confinado no 'BBB 26', e divulgou uma série de fotos com o influenciador em suas redes sociais. O rapaz de 21 anos integra o grupo Camarotes, composto por famosos. 
"Que saudade de você", afirmou ela. 
Marina Sena tem acompanhado os acontecimentos que envolvem o namorado na atração. Ela chegou a lamentar que Juliano Floss não venceu a primeira prova do anjo da temporada. "Não vai ser dessa vez que vamos pro Almoço do Anjo com o papai", escreveu a cantora. 