Marina Sena lamentou saudade do namorado, Juliano Floss, confinado no ’BBB’Reprodução/Instagram

Publicado 19/01/2026 18:36

Rio - Marina Sena decidiu amenizar a falta do namorado, Juliano Floss, que está confinado no 'BBB 26', e divulgou uma série de fotos com o influenciador em suas redes sociais. O rapaz de 21 anos integra o grupo Camarotes, composto por famosos.

"Que saudade de você", afirmou ela.