Leandro Lima fala sobre diagnóstico de câncer do pai Reprodução / Instagram

Publicado 19/01/2026 15:10

Rio - No ar como Herculano na novela "Três Graças", da Globo, Leandro Lima, de 43 anos, usou as redes sociais neste sábado (17) para compartilhar um relato pessoal e fazer um alerta de saúde. O ator explicou o motivo do afastamento da internet nas últimas semanas após o pai receber o diagnóstico de um câncer de pâncreas em estágio avançado.



No vídeo publicado, Leandro contou que chegou a João Pessoa, na Paraíba, no dia 19 de janeiro, quando encontrou o pai já bastante debilitado e com uma perda de peso significativa. A princípio, os médicos suspeitaram de uma infecção, mas, após exames mais detalhados, veio a confirmação da doença.



“Quando eu cheguei aqui em João Pessoa, dia 19, eu encontrei meu pai doente. A gente internou, o que a princípio era uma infecção, mas, do dia 24 para 25, a gente descobriu um câncer de pâncreas muito avançado”, relatou o ator.



Segundo Leandro, o impacto do diagnóstico foi imediato. “Isso deixou a gente muito perplexo, muito alarmado. Foi um dia após o outro entendendo o prognóstico dele e vendo ele ficando cada vez mais debilitado”, disse.



O ator explicou que optou por se afastar das redes sociais para viver esse momento com mais presença. “Eu achei que as redes sociais acabam afastando e tirando um pouco da atenção do que a gente precisa”, afirmou.



Durante o desabafo, Leandro destacou que o câncer de pâncreas costuma ser silencioso, o que dificulta o diagnóstico precoce. Ele revelou ainda que, quatro meses antes, um médico havia alertado o pai sobre a perda de peso e a necessidade de investigação, mas o sinal acabou ignorado.



“Depois que meu pai já estava internado, a gente soube que um médico tinha alertado sobre aquela perda de peso. Ele negou aquilo para ele mesmo e fingiu que nada estava acontecendo”, contou. “O câncer de pâncreas é muito rápido, muito violento e, nesse caso, sem cura.”



A pedido de um médico da família, Leandro decidiu usar sua visibilidade para conscientizar o público sobre a importância da prevenção. No vídeo, ele citou especialmente os cânceres de mama e de próstata, que têm altas chances de cura quando descobertos no início.



“Existem dois tipos de câncer que são campeões no nosso país: o de próstata e o de mama. Com diagnóstico precoce, eles são muito curáveis. As mulheres com o autoexame, mamografia, investigação regular, e os homens acabando com o tabu do exame de próstata”, afirmou.



Ao final do depoimento, o ator reforçou o alerta. “Façam seus exames de rotina, prestem atenção no corpo e não ignorem sinais. Isso pode evitar muito sofrimento e te dar mais tempo de vida, uma vida feliz e plena.”



O relato emocionou colegas de profissão. Gloria Pires escreveu: “Gratidão por sua generosidade em prestar um serviço de tanta relevância, em um momento desafiador como esse”. Giovanna Lancelotti comentou: “Te amo! Muita saúde!!!!!!”. Alice Wegmann resumiu a mensagem em uma palavra: “Saúde”. Já Juliana Didone desejou força ao amigo: “Força, amigo!”.