Publicado 19/01/2026 11:49

Rio - O dramaturgo e escritor Benedito Ruy Barbosa, de 94 anos, está internado no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, para tratar uma infecção urinária. A informação foi divulgada no domingo (18) por Ruy Mauricio Barbosa, um dos filhos do autor, em publicação no X (antigo Twitter).



O esclarecimento ocorreu após o nome de Benedito Ruy Barbosa aparecer em uma suposta lista de conselheiros que teriam votado contra o impeachment do presidente do São Paulo Futebol Clube, Julio Casares. O novelista integra o Conselho Deliberativo do clube, mas, segundo o filho, não participou da reunião nem da votação.



“Meu pai, Benedito Ruy Barbosa, está internado no HCor, tratando uma infecção urinária, não participou da reunião e também não votou. Infelizmente o nome dele está aparecendo em uma lista fake dos 45 votos contra o impeachment. Lamentável”, escreveu Ruy Mauricio Barbosa na rede social.

Vale lembrar que o autor já havia sido hospitalizado em maio do ano passado, devido ao agravamento de um quadro de insuficiência renal crônica. Ele passou dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas em 6 de junho foi transferido para o quarto.



Trajetória na teledramaturgia



Benedito estreou na TV Globo em 1976 e construiu uma das carreiras mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Entre seus principais trabalhos estão as versões originais de "Cabocla" (1979), "Sinhá Moça" (1986), "Renascer" (1993) e "Pantanal" (1990), exibida originalmente pela TV Manchete.



O autor também assinou sucessos como "O Rei do Gado" (1996) e "Terra Nostra" (1999). Em 2006, escreveu o remake de "Sinhá Moça", e, em 2016, teve "Velho Chico" exibida no horário nobre da Globo.



Nascido em 17 de abril de 1931, no município de Gália, no interior de São Paulo, Benedito Ruy Barbosa passou a infância em Vera Cruz. O escritor é o mais velho de cinco irmãos.