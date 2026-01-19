Péricles lamenta morte do produtor Jorge Hamilton - Reprodução / Instagram

Publicado 19/01/2026 10:30

Rio - Grandes nomes do samba e do pagode usaram as redes sociais neste domingo (18) para lamentar a morte do produtor musical Jorge Hamilton, figura central na trajetória de artistas e grupos que marcaram o gênero nas décadas de 1980 e 1990. A notícia foi divulgada pela revista Cavaco. A idade e a causa da morte não foram informadas.

Responsável por impulsionar carreiras e por estruturar o mercado do pagode romântico, Jorge Hamilton trabalhou com grupos de enorme sucesso, como Exaltasamba, Soweto, Art Popular e Karametade. Seu nome ficou diretamente associado à projeção nacional de artistas como Péricles, Thiaguinho e Belo.Belo, que ganhou projeção como vocalista do Soweto, publicou um longo depoimento de despedida. “Hoje me despeço não só de um grande amigo, mas do homem que acreditou em mim no começo da minha caminhada como cantor. Jorge Hamilton, nosso querido JH, foi mais que empresário — foi incentivo, direção, força e sonho compartilhado. Parte da minha história carrega o nome dele, porque foi com sua confiança que dei meus primeiros passos”, escreveu o cantor. Ele completou: “Sua marca fica, seu legado permanece e sua lembrança viverá para sempre nas canções e no meu coração e em cada conquista que nasceu lá atrás”.Péricles também ressaltou o impacto do produtor na vida de diversos artistas. “Uma perda irreparável. Descanse em paz. O quanto ele mudou a vida de muitos dos nossos, muitos amigos e conhecidos que, se hoje são profissionais do show business brasileiro, são graças ao apoio e ao olhar dele”, afirmou. O cantor ainda destacou a influência direta de Jorge Hamilton em sua carreira: “Se eu hoje sou o Péricles, artista brasileiro, de uma trajetória vencedora, devo (e muito) aos ensinamentos, conselhos, puxões de orelha de meu querido amigo ‘Roberto Carlos dos pobres’, assim como ele mesmo se autointitulava”.O Exaltasamba também prestou homenagem ao produtor. “Grande incentivador do pagode e samba. Nossa eterna gratidão”, publicou.