Claudia Raia encanta ao publicar cliques com o filho caçula, LucaReprodução / Instagram

Publicado 18/02/2026 12:59

Rio - Claudia Raia encantou os seguidores ao compartilhar nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira (18), um compilado de cliques com o filho caçula, Luca, de 3 anos. A família viajou para Lisboa, em Portugal, onde a atriz apresenta o espetáculo "Cenas da Menopausa".

"Mais uma semana linda aqui em Lisboa com 'Cenas da Menopausa'. E meu 'bilico' fashionista [risos]. Quanto amor", escreveu a atriz na legenda da publicação.

O pequeno 'roubou' a cena ao surgir agasalhado para se proteger das baixas temperaturas europeias. O look foi composto por sobretudo bege, calça xadrez e bota marrom. Além disso, Luca posou sorridente com a mãe e o pai, Jarbas Homem de Mello.

Claudia também é mãe de Enzo, de 28 anos, e Sophia, de 23. Os dois são frutos do antigo casamento da artista com o também ator Edson Celulari. O ex-casal comunicou o fim da união em julho de 2010, após 17 anos juntos.

Internautas não pouparam elogios. "Meu Deus! Que elegância o look do Luca", comentou um admirador. "Príncipe crescendo lindamente. Muitas bênçãos a todos", desejou uma pessoa. "Quanta lindeza", disse uma fã. "Seus lindos", expressou mais alguém. "Família linda e estilosa. Amo", declarou outro usuário das redes sociais.



