O palco teve direito a decorações e cenários com referências e elementos latinos, além de bailarinos vestindo roupas características e instrumentos típicos, como pandeiro. "Agora todos querem ser latinos, só falta o molho", disse o rapper.
Bad Bunny encerra seu Super Bowl histórico com o hit DtMF. #SuperBowl pic.twitter.com/VFZ5359zEs— SB (@SeriesBrasil) February 9, 2026
LADY GAGA É BRASILEIRA, POR ISSO FOI CONVIDADA POR BAD BUNNY!!! #SuperBowl pic.twitter.com/Gljbtznoht— BCharts (@bchartsnet) February 9, 2026
Além disso, a apresentação contou com participação do ator Pedro Pascal, da atriz Jessica Alba, da cantora Karol G e da rapper Cardi B. Os famosos dançaram e posaram para cliques nos bastidores do show. Através das redes sociais, compartilharam registros do momento especial.
Ricky Martin, ícone da música porto-riquenha, cantando versão de “Lo Que Le Pasó a Hawaii” no Halftime Show do BAD BUNNY no #Superbowl.— Matheus Izzo (@izzomrm) February 9, 2026
O show teve muitos efeitos especiais repletos de significados. Num deles, mostrou uma criança porto-riquenha ao lado dos pais, assistindo pela televisão o rapper vencer o Grammy. Em seguida, Bad Bunny apareceu e entregou a estatueta para o menino.
idc that you got to dance with pedro pascal during bad bunny’s halftime performance it should’ve happened to me instead pic.twitter.com/ScI4eEkDm0— jilly, occasionally (@djoispunkrry) February 9, 2026
BAD BUNNY entregando seu Grammy de “Álbum do Ano” para uma criança porto-riquenha no #SuperBowl.— Matheus Izzo (@izzomrm) February 9, 2026
Bad Bunny citando todos os países da América Latina em resposta ao governo Trump e aos atos violentos do ICE em sua apresentação no #SuperBowl . pic.twitter.com/aagdjRc9r4— Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 9, 2026
