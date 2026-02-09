Bad Bunny exalta cultura latina em show no Super Bowl - Reprodução de vídeo / X

Publicado 09/02/2026 07:49

Rio - Benito Antonio Martinez Ocasio, mais conhecido como Bad Bunny, exaltou a cultura latina no show do intervalo no Super Bowl, no Levi's Stadium, na Califórnia, nos Estados Unidos, neste domingo (8). A apresentação do rapper porto-riquenho - toda em espanhol - contou com muitas referências regionais, políticas e participações de famosos.

fotogaleria



O palco teve direito a decorações e cenários com referências e elementos latinos, além de bailarinos vestindo roupas características e instrumentos típicos, como pandeiro. "Agora todos querem ser latinos, só falta o molho", disse o rapper.

Bad Bunny encerra seu Super Bowl histórico com o hit DtMF. #SuperBowl pic.twitter.com/VFZ5359zEs — SB (@SeriesBrasil) February 9, 2026

Lady Gaga fez uma participação para lá de especial! O início da performance foi marcada por um casamento. De vestido azul, a cantora soltou a voz com a canção "Die with a Smile" - criada originalmente em parceria com Bruno Mars - no ritmo da salsa. Além disso, ela e Bad Bunny dançaram juntinhos.

LADY GAGA É BRASILEIRA, POR ISSO FOI CONVIDADA POR BAD BUNNY!!! #SuperBowl pic.twitter.com/Gljbtznoht — BCharts (@bchartsnet) February 9, 2026

Benito também convidou o conterrâneo, o cantor Ricky Martin. O ex-integrante do Menudo cantou uma versão da canção do rapper, "Lo Que Le Pasó a Hawaii". A música integra "Debí Tirar Más Fotos", vencedor do Grammy na categoria Álbum do Ano 2025. O cenário da apresentação teve elementos do audiovisual do disco, como bananeiras e cadeiras de plástico.

Ricky Martin, ícone da música porto-riquenha, cantando versão de “Lo Que Le Pasó a Hawaii” no Halftime Show do BAD BUNNY no #Superbowl.



Ricky Martin, ícone da música porto-riquenha, cantando versão de "Lo Que Le Pasó a Hawaii" no Halftime Show do BAD BUNNY no #Superbowl.



pic.twitter.com/EtyELaIcby — Matheus Izzo (@izzomrm) February 9, 2026 Além disso, a apresentação contou com participação do ator Pedro Pascal, da atriz Jessica Alba, da cantora Karol G e da rapper Cardi B. Os famosos dançaram e posaram para cliques nos bastidores do show. Através das redes sociais, compartilharam registros do momento especial.

Além disso, a apresentação contou com participação do ator Pedro Pascal, da atriz Jessica Alba, da cantora Karol G e da rapper Cardi B. Os famosos dançaram e posaram para cliques nos bastidores do show. Através das redes sociais, compartilharam registros do momento especial.

idc that you got to dance with pedro pascal during bad bunny's halftime performance it should've happened to me instead pic.twitter.com/ScI4eEkDm0 — jilly, occasionally (@djoispunkrry) February 9, 2026 O show teve muitos efeitos especiais repletos de significados. Num deles, mostrou uma criança porto-riquenha ao lado dos pais, assistindo pela televisão o rapper vencer o Grammy. Em seguida, Bad Bunny apareceu e entregou a estatueta para o menino.

BAD BUNNY entregando seu Grammy de “Álbum do Ano” para uma criança porto-riquenha no #SuperBowl.



pic.twitter.com/2A3epeEB4F — Matheus Izzo (@izzomrm) February 9, 2026

Por fim, o cantor emocionou ainda mais o público. "Deus abençoe a América", disse o rapper, ao mencionar todos os países que integram o continente americano, enquanto bandeiras das nações eram erguidas. A frase é comumente usada por estadunidenses para referir-se apenas à própria nação, ressaltando o patriotismo. Ao fundo, o telão exibia a mensagem: "A única coisa mais poderosa que o ódio é o amor".

Bad Bunny citando todos os países da América Latina em resposta ao governo Trump e aos atos violentos do ICE em sua apresentação no #SuperBowl . pic.twitter.com/aagdjRc9r4 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 9, 2026

A apresentação foi uma resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, devido os atos feitos pelo ICE (Serviço de Imigração e Alfândega) contra imigrantes. Vale lembrar que durante o discurso no Grammy, o rapper criticou diretamente as ações do governo.

