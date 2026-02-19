Discreta, Alice Wegmann posa agarradinha com namorado, Luiz Guilherme Niemeyer - Reprodução / Instagram

Discreta, Alice Wegmann posa agarradinha com namorado, Luiz Guilherme NiemeyerReprodução / Instagram

Publicado 19/02/2026 10:11

Rio - Alice Wegmann compartilhou nas redes sociais, nesta quarta-feira (18), um clique agarradinha com o namorado, Luiz Guilherme Niemeyer. Discreta em relação à vida pessoal, a atriz curtiu dia de praia com o empresário.

No registro, os dois posaram juntos em clima de romance - com direito a beijo no pescoço - em frente ao mar. A protagonista da série "Rensga Hits!", do Globoplay, e o empresário fizeram a primeira aparição pública em agosto do ano passado, durante a festa pré-Carnaval 2026, realizada na Marquês de Sapucaí.

Luiz é empresário e sobrinho-neto do arquiteto Oscar Niemeyer. Ele é sócio do pai, Luiz Oscar Niemeyer, na Bonus Track, produtora que organiza grandes eventos musicais.