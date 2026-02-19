Ludmilla, Bruna Gonçalves e a filha, Zuri - Reprodução / Instagram

Ludmilla, Bruna Gonçalves e a filha, ZuriReprodução / Instagram

Publicado 19/02/2026 09:19

Rio - Bloquinho da Zuri! Ludmilla e Brunna Gonçalves comemoram o 9º 'mesversário' da filha com festinha intimista, nesta quarta-feira (18). Através das redes sociais, a cantora e bailarina compartilharam registros da celebração, que contou com tema de Carnaval.

"Hoje estamos comemorando 9 meses da Zuri. Não tivemos tempo de comemorar antes, mas estamos aqui hoje. Bloquinho da Zuri de 9 meses. Olha, gente, que lindo que ficou", falou a ex-BBB. A decoração foi em tons pastéis e com elementos que remetiam à folia.

"9 meses da rainha", escreveu Lud. Em seguida, mostrou mais uma etapa da maternidade ao compartilhar um clique da filha sentadinha no chão. "Está quase engatinhando". E a festinha foi animada, com direito a muita música e dança.

A primogênita do casal completou mais um mês de vida na sexta (14). No entanto, a celebração foi adiada devido os compromissos carnavalescos das mamães. A cantora comandou "Fervo da Lud" em Salvador (Bahia), Recife (Pernambuco), São Paulo, Belo Horizonte (Minas Gerais) e Rio de Janeiro. Já a musa desfilou na escola de samba Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, na terça (17).