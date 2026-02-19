Ana CastelaReprodução / Instagram
As imagens publicadas mostram Ana Castela exibindo os detalhes do corte e da nova tonalidade em fotos e vídeos. A boiadeira optou por não escrever legenda, mas a reação do público falou por si. Os comentários rapidamente se encheram de elogios e mensagens empolgadas.
“Perfeita”, escreveu um seguidor. “Meu Deus do céu”, reagiu outro. Entre as mensagens, também apareceram declarações como “Maravilhosa”, “Que gata”, “Soltei um uau tão sincero”, “Que mulher é essa?”, “Minha bonequinha” e “Estou sem palavras”.
O novo visual ainda rendeu comentários mais ousados. Um fã chegou a fazer um pedido de casamento público: “Casa comigo, por favor, tá todo mundo pedindo pra você casar comigo, tem gente passando mal, tem gente chorando...”.
