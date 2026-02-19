Danielle Winits Reprodução do Instagram

Rio - Danielle Winits, de 52 anos, colocou o corpão pra jogo em clique publicado no Instagram Stories, nesta quarta-feira (18). Com o dia ensolarado, a atriz se refrescou na piscina e renovou o bronzeado. De biquíni preto, ela posou para uma foto e exibiu as curvas perfeitas. 
Recentemente, Danielle rebateu críticas por publicar fotos usando um maiô na praia, durante uma viagem com o filho, Noah, de 18 anos. "Eu acho que a Winits se acha demais", opinou um internauta. Sem papas na língua, a atriz respondeu: "Faz que nem eu, boba". 