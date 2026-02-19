Nas Maldivas, Gracyanne Barbosa sugere clima íntimo com namorado - Reprodução / Instagram

Publicado 19/02/2026 17:42

Rio - Nas Maldivas, Gracyanne Barbosa dividiu com os seguidores um registro mais íntimo da viagem romântica que faz ao lado do namorado, Gabriel Cardoso. Hospedada em um resort de luxo, a influenciadora mostrou detalhes do local nesta quinta-feira (19) e deixou escapar o clima de intimidade entre o casal.

Ao circular pelo quarto, Gracyanne afirmou que entraria em silêncio para não acordar o companheiro, mas logo mudou o tom da brincadeira. “Ou acordo ele, né”, escreveu, acompanhando a frase com um emoji de fogo, o que deu margem para interpretações sobre um momento mais quente a dois.

Antes disso, a musa fitness já havia contado como tem aproveitado os dias no arquipélago. Em uma sequência de vídeos, ela relatou a experiência com o snorkel, atividade que fez pela primeira vez. “Gente, estão perguntando muito o que eu tenho feito aqui de legal e várias outras coisas. Hoje a gente fez snorkel, e eu nunca tinha feito. Sabe aquele mergulho com o tubinho e a máscara para enxergar embaixo da água?”, disse.

A experiência mexeu com a influenciadora, que se mostrou emocionada ao falar do contato direto com a natureza. “Juro, eu só não chorei porque já estava embaixo da água, então já estava com os olhos molhados. Fiquei tão emocionada… poucas coisas na vida me deixam tão feliz quanto ver a natureza assim de perto, é perfeito. A gente viu tartaruga, arraia, tubarão, os peixinhos, o fundo do mar. Eu amei, amei. Está no meu top 1”, afirmou.

Ao encerrar o relato, Gracyanne contou que pretende repetir a experiência no Brasil. “Assim, no topo das coisas que eu mais gostei de fazer na vida. Tô muito, muito feliz. Quem tiver oportunidade, faça. No Brasil tem um monte de lugar legal também. Quando eu chegar, quero conhecer vários”.