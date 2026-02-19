Klara Castanho reencontra Maisa e Debora Ozório em dia de praiaReprodução / Instagram

Rio - Longe dos estúdios, Klara Castanho aproveitou um dia de praia no Rio ao lado de antigas parceiras de cena. A atriz, de 25 anos, se encontrou com Maisa Silva e Debora Ozório, com quem contracenou na novela "Garota do Momento" (2024), exibida no horário das 18h pela TV Globo.
Klara Castanho reencontra Maisa e Debora Ozório em dia de praia - Reprodução / Instagram

Na legenda da foto publicada, a atriz escreveu: “Eu bem feliz com minhas garotas do momento”, em referência direta ao título da novela que marcou a parceria entre as três.

Ambientada no final dos anos 1950, "Garota do Momento" apresentou Maisa no papel da protagonista Beatriz Alencar. Klara interpretou Eugênia, enquanto Debora viveu Celeste, amiga próxima de Beatriz e prima de Eugênia na história.