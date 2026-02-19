Klara Castanho reencontra Maisa e Debora Ozório em dia de praiaReprodução / Instagram
Na legenda da foto publicada, a atriz escreveu: “Eu bem feliz com minhas garotas do momento”, em referência direta ao título da novela que marcou a parceria entre as três.
Ambientada no final dos anos 1950, "Garota do Momento" apresentou Maisa no papel da protagonista Beatriz Alencar. Klara interpretou Eugênia, enquanto Debora viveu Celeste, amiga próxima de Beatriz e prima de Eugênia na história.
