Raissa Barbosa e Matheus Freire trocam acusações sobre guarda de Luan RaviReprodução / Instagram

Publicado 19/02/2026 15:30

Rio - A tentativa de formalizar a guarda compartilhada de Luan Ravi, filho caçula de Raissa Barbosa, transformou uma relação de amizade em uma polêmica pública que ganhou força nas redes sociais nos últimos dias. De um lado, o influenciador Matheus Freire afirma ter sido usado emocionalmente e acusado injustamente de abandono. Do outro, Raissa sustenta que desistiu do acordo por não aceitar exigências que, segundo ela, colocavam em risco o bem-estar do bebê.



Luan Ravi nasceu em junho de 2025. Durante a gestação, Raissa relatou ter sido abandonada pelo pai biológico da criança. Na época, Matheus Freire, amigo próximo da influenciadora, se dispôs a assumir a paternidade socioafetiva do menino, o que chegou a ser noticiado e celebrado nas redes. Meses depois, a história ganhou outro contorno.

Matheus foi o primeiro a tornar o conflito público. Em uma série de postagens, disse que decidiu se pronunciar após receber mensagens que o acusavam de ter abandonado a criança. “Gente, preciso esclarecer uma coisa que eu fiquei muito tempo calado. Tem uma história aí sendo contada de um jeito que não é verdade. Eu tenho lido de muita gente em meus directs e postagens que eu abandonei uma criança, a que eu quis me aproximar, cuidar e amar. E isso não aconteceu assim”, escreveu.O influenciador afirmou que se envolveu emocionalmente com a ideia de ser pai e que se sentiu ferido com o desfecho da situação. “O que ninguém sabe é que eu fui usado na minha boa vontade. Brincaram com algo muito sério pra mim, que é o meu desejo de ser pai. Eu tentei fazer dar certo de verdade, me envolvi com carinho e responsabilidade, mas infelizmente do outro lado a situação foi conduzida de uma forma que acabou me machucando muito.”Matheus disse que preferiu o silêncio por respeito, mas que chegou a um limite. “Fiquei quieto por respeito, mas chega uma hora que a gente cansa de carregar sozinho algo que não fez. Só queria deixar claro que abandono nunca fez parte de quem eu sou. Era pra ser real! Mas a Raissa me usou e brincou com toda a minha vontade e boa intenção.”Ele também divulgou prints de conversas privadas, nas quais cobrava um retorno de Raissa sobre o registro da criança. “Eu tentei de todas as formas, eu insisti por dias… Ganhei desprezo, mensagens visualizadas e não respondidas.”Em outra publicação, Matheus reforçou que a decisão de assumir a paternidade não poderia ser unilateral. “Eu decidi assumir, mas não poderia fazer sozinho. Se ela não queria deixar, por que então brincou comigo? Eu fiz planos, criei expectativas, queria preparar um quarto na minha casa para o Luan.”Após a repercussão, Raissa Barbosa usou suas redes para apresentar sua versão dos fatos. A ex-participante de A Fazenda negou ter usado o amigo e afirmou que recuou diante de uma série de exigências que não considerou adequadas para um bebê de apenas dois meses. “Vamos tá contando a história, não pela metade… Eu não usei ninguém, ele teve exigências que eu não concordei, muitas exigências inclusive”, começou.Segundo Raissa, a principal discordância envolvia a proposta de divisão de tempo entre as casas. “Eu não usei e nem brinquei com o Matheus. Eu apenas não concordei com as exigências que ele fez. E não foram poucas. Eu não rejeitei paternidade, eu rejeitei imposições. Primeira exigência: 30 dias com ele e 30 dias comigo. Meu bebê tinha 2 meses e 16 dias. Dois meses.”Ela destacou a fragilidade da criança naquele momento. “Um bebê que ainda estava aprendendo a dormir, que precisava de rotina estável, totalmente dependente de mim. Isso não é divisão justa, isso é ruptura de vínculo.”Outro ponto citado foi a definição de residência base. “Segunda exigência: residência base na casa dele. E não, isso não é ‘só burocrático’. Residência base define muita coisa. E eu já carrego um trauma por questões do meu outro filho, que não vêm ao caso.”Raissa afirmou que o conteúdo da proposta despertou medo real. “Naquele momento eu senti medo real. Medo de perder meu filho. Medo de assinar algo que depois eu não teria controle. Eu estava no puerpério, recém-operada, sem dormir, emocionalmente vulnerável.”Ela também criticou o modelo financeiro sugerido. “Quando o bebê estivesse comigo eu pagaria tudo sozinha, sendo que eu já fazia tudo sozinha e os gastos são altíssimos. Quando estivesse com ele, ele pagaria. Mas filho tem custo fixo, filho tem custo alto. Pai ajuda a mãe. Não é rodízio financeiro.”Segundo Raissa, houve ainda exigências relacionadas à exposição do bebê, viagens e até mudanças visuais. “Também teve exigência sobre redes sociais, como se eu não fosse capaz de decidir sobre a imagem do meu próprio filho. Autorização para viagens. Regras até sobre corte de cabelo. Aquilo deixou de ser sobre vínculo e virou um pacote de controle.”Para sustentar sua versão, a influenciadora publicou o texto enviado por Matheus, no qual ele detalha a proposta de guarda compartilhada, com residência alternada de 30 dias, divisão de despesas conforme o período de convivência, regras sobre redes sociais, autorizações para viagens e decisões conjuntas sobre mudanças que impactem a imagem da criança.