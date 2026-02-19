Carol Peixinho e Thiaguinho celebram 5 meses do filho - Reprodução/Instagram

Carol Peixinho e Thiaguinho celebram 5 meses do filhoReprodução/Instagram

Publicado 19/02/2026 16:42

Rio - Carol Peixinho e Thiaguinho organizaram uma festa intimista nesta quinta-feira (19) para celebrar os 5 meses do filho, Bento. A comemoração foi inspirada no Carnaval e contou com máscara em cima do bolo e balões coloridos.

fotogaleria

"Bloco do Bento na avenida! Cinco meses do nosso pequeno folião. Fantasiado de Pierrot, em cima do trio elétrico da nossa vida, comandando o coração da Mamãe e do Papai! Se o Carnaval já é alegria...Imagina quando a alegria tem nome, sorriso banguela e cheirinho de céu", afirmou ela.

Nos registros, o menino é segurado por Carol e Thiaguinho. "Nosso bloquinho é de amor, de gratidão e de milagre diário. E o abadá que a gente veste é o da família! Viva o Bento! Viva nosso Bloco!", disse a influenciadora.