Renata Sorrah e a filha Mariana Sochaczewski SimõesReprodução / Instagram

Publicado 19/02/2026 16:34

Rio - Discreta quando o assunto é a vida pessoal, Renata Sorrah abriu uma rara exceção nesta quinta-feira (19) ao compartilhar uma foto ao lado da filha, Mariana Sochaczewski Simões, fruto de seu relacionamento com o diretor Marcos Paulo (1951–2012).

No registro publicado nas redes sociais, a atriz aparece cercada pela família e por amigos próximos, reunidos em uma casa em meio à natureza, no litoral do Rio de Janeiro. Ao mostrar o momento, Renata contou como passou o feriado. “O meu Carnaval foi assim: ao lado da família e de amigos queridos, na natureza e perto do mar… E o seu? Beijos!”, escreveu.Marcos Paulo, nascido em 1º de março de 1951, em São Paulo, construiu uma trajetória marcante na televisão brasileira, tanto como ator quanto como diretor. Fora dos estúdios, também teve uma vida pessoal intensa. O artista se casou quatro vezes e teve três filhas.Antes do casamento com Flávia Alessandra, com quem teve Giulia Costa, Marcos Paulo foi casado com as jornalistas Márcia Mendes e Belisa Ribeiro. Também oficializou a união com Renata Sorrah, relação da qual nasceu Mariana. Além de Giulia e Mariana, ele é pai de Vanessa Simões, fruto de um relacionamento com a modelo italiana Tina Serina.O diretor morreu em 11 de novembro de 2012, aos 61 anos. Ele enfrentava complicações de um câncer no esôfago e sofreu uma embolia pulmonar. Marcos Paulo não resistiu a um mal súbito em sua casa, no Rio de Janeiro.