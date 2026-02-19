Isabelle Nogueira comentou figurino de Virginia Fonseca para estreia na Grande Rio - Reprodução/Instagram

Rio - Questionada por um internauta, Isabelle Nogueira opinou sobre o costeiro da fantasia usada por Virginia Fonseca na estreia como rainha de bateria da Grande Rio. A ex-musa da escola respondia a caixinha de perguntas do Instagram quando o assunto foi abordado.

"Quando vi, falei: 'É a cara de Parintins'. Porque a gente está acostumado a dançar com costeiros gigantes. E aquele pesa muito. Eu, particularmente, quando vi, achei que para estreia de uma rainha de bateria, poderia ter uma beleza tão quanto porém fosse menor. Pensei: 'Nossa, muito grande para uma estreia de uma rainha de bateria'. Mas achei muito bonito", disse ela.

A finalista do "BBB 24" também comentou sobre o tapa-sexo da influenciadora, que chegou a descolar ao longo do desfile. "Eu só ouvi falar, não vi que descolou. Mas acontece, já passei por muitos imprevistos, em Parintins, principalmente. Ali você começa a suar, se movimentar e é realmente complicado. A arte é isso".