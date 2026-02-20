Virginia Fonseca e Ludmilla curtem dia de praia no Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 20/02/2026 08:41

Rio - Virginia Fonseca e Ludmilla curtiram dia de praia no Rio, nesta quinta-feira (19). Através das redes sociais, a influenciadora digital e a cantora compartilharam registros do momento de descanso, após cumprirem compromissos carnavalescos.

"O Rio de Janeiro continua lindo. Depois de muita correria, hoje me dei o luxo de viver essa manhã/tarde maravilhosa!!! Muito grata a Deus por tudo", escreveu a empresária, na legenda da publicação. Ela foi acompanhada do amigo, Lucas Guedez, da mãe, Margareth Serrão, e dos filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 ano e cinco meses. Os pequenos são frutos do antigo casamento da loira com o cantor José Felipe.

A cantora também se divertiu ao lado da mulher, a bailarina Brunna Gonçalves, e da filha do casal, Zuri, que recentemente completou 9 meses de vida. Eles aproveitaram para dançar ao som do novo hit de Lud. "Aulão de 'BOTA' na praia hoje", legendou a artista, na mesma rede social, ao publicar um vídeo do momento.

E o descanso pós-folia foi merecido, já que a cantora comandou "Fervo da Lud" no Rio, em Salvador (Bahia), Recife (Pernambuco), São Paulo e Belo Horizonte (Minas Gerais). Virginia, por sua vez, estreou como rainha de bateria da Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, na terça (17). Brunna desfilou como musa na escola de Duque de Caxias.