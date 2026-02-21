Anitta anuncia fim do namoro com Ian Bortolanza - Reprodução / Instagram

Anitta anuncia fim do namoro com Ian BortolanzaReprodução / Instagram

Publicado 21/02/2026 09:01

Rio - Anitta anunciou o término do namoro com Ian Bortolanza, neste sábado (21). A cantora revelou que o ponto final no relacionamento ocorreu devido a dificuldade de "conciliar a relação com trabalho". No entanto, a Girl From Rio elogiou o empresário e não descartou uma possível reconciliação após compromissos profissionais.

"É babado ser pessoa pública, né? Porque coisas que acontecem, normalmente, em qualquer relacionamento… Quando você é uma pessoa pública, vira uma coisa que você tem que ir falando. O que eu posso falar sobre isso? Acho que comemorei cedo demais esse negócio de conseguir conciliar namoro com trabalho", disse a cantora, em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles.

Em seguida, explicou que a agenda repleta de compromissos afetou a relação. "Tive um ano muito tranquilo, em que eu trabalhei muito pouco, quase nada. Então, foi muito fácil viver todas nuances e uma relação nessa tranquilidade. Quando eu comecei a trabalhar muito em janeiro, aí o bicho pegou um pouco mais. A gente custou para se adaptar", disse ela.

Anitta não poupou elogios ao então ex-namorado. "A gente decidiu dar um tempinho para botar a mão na massa, trabalhar. Não sei, estamos aí. O trabalho vai dar uma melhorada agora. Acho que o ritmo de Carnaval é bem intenso, eu trabalho muito. Nem tudo está perdido. Ele é uma pessoa magnífica, maravilhosa. Não tenho nem palavras, nada de ruim para falar do Ian. É uma pessoa incrível".



Por fim, falou sobre a possível volta do relacionamento com o empresário. "Não sei… Vai que o Carnaval acaba e a gente conversa, volta, resolve. Encontra uma equação para eu trabalhar. E eu não comemoro tão cedo assim". Anitta e Ian iniciaram o namoro em janeiro do ano passado.

Falando em compromissos profissionais, Anitta comanda seu megabloco no Circuito Preta Gil, Centro do Centro, neste sábado. Entre janeiro e fevereiro, a cantora também apresentou os "Ensaios da Anitta" em várias cidades, como Rio, São Paulo, Belém (Pará), Fortaleza (Ceará), Recife (Pernambuco) e mais.